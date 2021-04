Geen Parijs-Roubaix, maar wel kasseien in Kozen

Als afsluiter van de rioleringswerken in de Breestraat en de Neercosenstraat in deelgemeente Kozen werd ook de Hoekstraat deels aangepakt. De veldweg die de Zwarteindestraat en de Stevoortstraat verbindt, moet een van de laatste kasseiwegen in de gemeente zijn. Over een lengte van 125 meter zijn de kasseien nu hersteld. Zo is de weg binnenkort opnieuw beter toegankelijk voor de plaatselijke fruittelers en wandelaars. Of voor de wielertoeristen die een stukje Parijs-Roubaix in Kozen willen beleven… len