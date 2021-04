Europees compromis in de maak voor over verdeling van vroeger geleverde Pfizer-vaccins?

Tijdens hun Europese top gaven de staatshoofden en regeringsleiders hun ambassadeurs vorige week de opdracht de verdeling van de vaccins “in een geest van solidariteit” uit te werken. Het gaat om 10 miljoen dosissen die eerst pas in november geleverd zouden worden, maar nu al voor de zomer bezorgd kunnen worden. De verdeling over de 27 landen moet het bestaande “verschil in leversnelheid” compenseren, zei premier Alexander De Croo. Hij rekent erop dat een deel van de vaccins naar België zal komen.

Als EU-voorzitter stelt Portugal voor 3 miljoen vaccins te verdelen onder zes landen die tot nu maar weinig vaccins geleverd kregen: Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland, Slovakije en Tsjechië. De overige 7 miljoen dosissen zouden gelijk verdeeld worden over alle 27 lidstaten, op basis van hun inwoneraantal.

Diplomatieke bronnen weten dat Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië niet met het voorstel willen instemmen. Vooral de houding van de Oostenrijkers leidt tot zure oprispingen. “Bondskanselier (Sebastian) Kurz heeft precies de bazaar gecreëerd waar hij voor gewaarschuwd heeft”, zegt een insider.

Ook onder de Europese leiders kan Kurz maar op weinig begrip rekenen. Andere landen ontvingen verhoudingsgewijs maar weinig vaccins omdat ze vooral op AstraZeneca hebben ingezet, maar Kurz vreest imagoschade in eigen land nu Johnson & Johnson binnenkort begint te leveren - een producent waarbij Wenen maar weinig vaccins besteld heeft. Kwatongen beweren dat Kurz enkel oog heeft voor Duitsland en Denemarken, die wel ingezet hebben op J&J.

België lijkt wel te kunnen instemmen met het voorstel van Portugal. Ons land wil dat de pro rata-verdeling (op basis van het aantal inwoners dus) als basis wordt gebruikt en dat de overige vaccins “punctueel” ingezet worden om geen al te grote verschillen tussen de lidstaten te laten ontstaan. “Het voorstel gaat daarom zeker de goede richting uit”, klinkt het donderdag in de Europese wijk.