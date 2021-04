De Nederlandse eerste minister Mark Rutte (VVD) raakt donderdagnamiddag steeds meer geïsoleerd, nu duidelijk is dat hij tijdens de verkenning over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft gesproken. Ook de leiders van de coalitiepartners D66 en CDA staan tijdens een debat in de Tweede Kamer kritisch tegenover Rutte.