Evi Hanssen lanceert nieuwe Instagram-challenge: “Laten we samen echt zijn”

Presentatrice Evi Hanssen (42) snapt niet waarom veel vrouwen hun rimpels of lijntjes wegfilteren als ze uitpakken met een foto op sociale media. Daarom roept ze bij een foto van zichzelf, in natuurlijke en gefilterde versie, op om “samen echt te zijn”

“Wat doet het met je brein als je jezelf niet meer herkent in de selfie die je post?”, dat is de vraag die Evi Hanssen zichzelf stelde in haar wekelijkse column van dit online en printmagazine Billie. “Er is écht wel een verschil met de leefwereld van jongeren vandaag”n schreef ze er nog bij. “Ik had tijdens mijn puberjaren, de wonderlijke jaren 90, enkel de supermodellen en actrices om me aan te spiegelen. Op geen enkele manier kon ik de wereld doen geloven dat ik ook écht op haar leek. Tegenwoordig zien mijn plusdochters een oneindig aanbod van mooiere mensen dan zij passeren in hun feed, 24/7. En nu kan je jezélf bewerken en verandert dus letterlijk ook je zelfbeeld. Best griezelig.”

Ze gaat op Instagram even door op het onderwerp en plaatst er ter illustratie een onbewerkte foto van zichzelf bij. Daarnaast staat de bewerkte versie, die ze bekwam via de Instagram-filter Allure Babe II van mayttearaneda. Zo’n filter vind je door op Instagram te bladeren in de effectengallerij. Die vind je in het venstertje dat je krijgt bij de verhaalfunctie. Tik vervolgens de naam van de maakster of de filter in. Dan kun je hem downloaden en komt hij tussen in de app tussen je eigen collectie filters te staan.

Lees hier de column van Evi Hanssen

“Ook een zelfverzekerde vrouw als ik moet even slikken als ik deze prachtige gefilterde versie van mezelf zie. Slaan we niet door met het gebruiken van filters? Ik zie heel veel wazige foto’s waar elke rimpel of frons is weg gefilterd. Waarom?”, vraagt de mama van twee zich af.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De post slaat aan bij bekende en minder bekende vrouwen die mening delen. Onder meer fashionista Tiany Kiriloff en presentatrice Julie van den Steen deelden al een compilatie met zowel een eerlijke en gladgestreken versie van zichzelf.

Evi Hanssen wil in haar bericht ook anderen aan moedigen om soortgelijke ‘voor en na’-foto’s te delen, vergezeld van de hashtag #realitycheck. “Als je dezelfde mening deelt, post dan ook een foto. Dan zijn we samen echt”, luidt haar boodschap. Wij zijn ook heel benieuwd naar jullie echte foto’s, voel je vrij om ook Billie te taggen als je meedoet met de challenge.