Wielrennen

Parijs-Roubaix wordt dan toch uitgesteld. Het was eerder al bekend dat het moeilijk zou worden om Parijs-Roubaix op 11 april te laten doorgaan dit jaar door de coronamaatregelen in Frankrijk. Nu is de kogel ook echt door de kerk: de kasseiklassieker wordt uitgesteld naar 3 oktober. De vrouwen zullen een dag eerder over de kasseien dokkeren.