Wegens de pandemie is er dit jaar geen Belgisch kampioenschap, maar met de Open Belgian Qualification Meet bieden de Koninklijke Belgische Zwemfederatie, de Vlaamse Zwemfederatie en de Franstalige vleugel FFBN wel een alternatief aan. In het Wezenberg-zwembad in Antwerpen krijgen de atleten dit weekend de kans om een olympische of een EK-limiet te zwemmen.