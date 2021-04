PODCAST. Beluister hier de twee delen van ‘Bloedbad in Bilzen’

In ‘Bloedbad in Bilzen’, de derde episode in onze podcastreeks ‘Van Moord tot Verdict’, reconstrueren we het verhaal van de moorddadige raid van Jean Houben op zondag 14 maart 2010. Heb jij een aflevering gemist? Dan kan je die hier opnieuw beluisteren.

Op zondagochtend 14 maart 2010, nu elf jaar geleden, dringt de 53-jarige Jean Houben het appartement van zijn ex-vrouw in de Wijerstraat in Bilzen binnen. Houbens ex, haar vriend en zijn 13-jarige zoon kunnen ontsnappen. Politie-inspecteur Eddy Strijckers, die ter plaatse is gekomen, moet de bestorming met zijn leven bekopen.

Terwijl de Speciale Eenheden het appartement in de Wijerstraat belegeren, ontdekt een politieploeg in Houbens huis in Vlijtingen het levenloze lichaam van zijn zoon Cederic.

Deel 1: Raid in de Wijerstraat

Deel 2: De moord op Cederic

Beluister jij onze podcast liever via jouw favoriete app? Je vindt de afleveringen ook op onderstaande platformen terug:

Nog niet genoeg van onze podcasts? Hier kan je alle afleveringen van onze vorige podcast ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’ beluisteren.

Wil je reageren? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.