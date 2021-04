Jorre Verstraeten (IJF 20) heeft zich donderdag op het Grand Slam judotoernooi in het Turkse Antalya geplaatst voor de finale in de klasse tot 60 kg. Onze 23-jarige landgenoot verzekert zich zo al van de eerste Grand Slam-medaille in zijn carrière. Verstraeten is bovendien goed op weg naar een plaatsje op de Olympische Spelen in Tokio komende zomer.