Amper samenscholingen door mooie weer, Bruno’s roept op: “Blijf niet hangen aan tankstations”

Bilzen/Hasselt

Onder een stralende lentezon is het ook in Limburg gezellig druk in de natuur en op pleinen. Toch lijken de mensen de afstand te respecteren. Aan tankstations staan parkings geregeld vol. Bruno’s vraagt bezoekers niet te blijven hangen. Voorlopig heeft de politie in Limburg nog maar een handvol coronaboetes opgesteld voor samenscholingen die aan het mooie weer kunnen worden gelinkt.