Real Madrid-voorzitter Florentino Perez roept clubverkiezingen uit

Florentino Perez heeft de kiesraad van Real Madrid opgeroepen om de besluitvorming over het voorzitterschap en de raad van bestuur in gang te zetten.

Real hoefde sinds 2006 geen volledige verkiezingen meer te houden, na het einde van Perez zijn eerste periode aan het roer, die iets langer dan zes jaar duurde. Ramon Calderon volgde hem op, maar trad alweer af in 2009. Perez nam nadien als enige officiële kandidaat opnieuw de fakkel over.

Een vergelijkbare situatie doet zich nu voor. Enkel wanneer iemand anders zich kandidaat stelt, worden er verkiezingen in het leven geroepen. De Spaanse zakenman Enrique Riquelme suggereerde vorige week nog dat hij van plan is op te komen.

In een verklaring op de officiële webstek stelde Real het volgende: “De voorzitter heeft donderdag de raad van bestuur gehoord en heeft de kiesraad gevraagd om de procedure voor het voorzitterschap en raad van bestuur in gang te zetten.”

Mocht het tot een verkiezing komen, dan is het weinig waarschijnlijk dat het even tumultueus zal verlopen zoals in Barcelona. Afgelopen maand won Joan Laporta er de voorzittersverkiezingen. Voormalig voorzitter Josep Maria Bartomeu en het bestuur gaven er eind vorig jaar de brui aan.