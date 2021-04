De politieke carrière van Sihame El Kaouakibi zit er al op voor ze goed en wel begonnen was. Al moeten er wel nog meer dan een paar stappen volgen, voor de Antwerpse liberale definitief van het strijdtoneel verdwijnt. Zowel binnen haar eigen partij, als gerechtelijke, als in het Vlaams Parlement. We lijsten ze even op.