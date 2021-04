De keuken als hart van het huis: binnenkijken in de knappe rijwoning van Karolien, Jeroen en Flor

Karolien en haar man Jeroen woonden graag aan het stadsplein in Runkst (Hasselt). Ze waren dan ook heel blij toen het huis naast hun huurappartementje te koop kwam. Er was werk aan de winkel, maar vandaag wonen ze in een knappe rijwoning met veel lichtinval, een grote ruimtelijkheid en de keuken als blikvanger.