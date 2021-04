Maandag start KRC Genk zijn eindspurt richting play-off 1 met een trip naar Leuven (aftrap om 13u30). Blauw-wit, momenteel derde in de stand met 50 punten, heeft alles in eigen handen. Verlies tegen OHL (zesde met 45 punten) zou ook de Leuvenaren meteen opnieuw in de strijd brengen voor play-off 1. Volg de wedstrijd hier live.