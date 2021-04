Knokke-Heist

Wat hebben Marc Van Ranst, Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke gemeen? Ze zijn allemaal niet meer welkom in restaurant La Ciboulette in Knokke-Heist. Uitbater Xavier Ocet vindt dat de sluiting van de horecasector met de dag absurder wordt. “Ondertussen zijn we al zes maanden toe, en de cijfers blijven stijgen. Dit krijg je niet meer uitgelegd.”