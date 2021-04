Gedichten-speurtocht voor kinderen rond de kapel van Ten Eikenen

De gemeente Zonhoven is op zoek naar jong speurtalent. Rond de kapel van Ten Eikenen is sinds deze week immers een poëtische speurtocht uitgewerkt, waarmee kinderen een ‘geheime boodschap’ kunnen ontdekken.

De groen ruimte rond de kapel aan de Eikenenweg is enkele jaren geleden al omgevormd tot een poëzie tuin. “Maar sinds dit jaar hebben we er een speciale kindergedichtentuin van gemaakt,” legt bibliothecaris Jasmine Vanhamel uit. “Deze week hebben we kakelverse gedichten uitgehangen rond het thema lente en Pasen. En wie goed kijkt merkt dat er nog iets speciaals gebeurd is met onze gedichtentuin.”

“We hebben er deze keer een speurtocht van gemaakt,” fluistert schepen van cultuur Johan Vanhoyland. “Bij elk gedicht hoort ook een QR code. Door die te scannen krijg je een filmpje met telkens een aanwijzing. Zo kun je een geheime boodschap ontrafelen. Kinderen die het geheim ontrafelt hebben, mogen naar de bibliotheek komen om een beloning op te halen.” De kindergedichtentuin is elke dag vrij toegankelijk. TR