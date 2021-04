Voorbereiding Belgian Cats richting EK blijft groot vraagteken: “Hebben zelfs programma zonder oefenduels”

België neemt het zoals eerder bekend in groep C op tegen Bosnië-Herzegovina (17 juni), Slovenië (18 juni) en Turkije (20 juni). De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales in Valencia. Nummers twee en drie in de poule werken een barrage af voor een stek bij de laatste acht.

In principe start de voorbereiding begin mei, maar door de coronapandemie is het afwachten of de planning kan worden gevolgd.

“We hebben een programma met een reeks oefenmatchen, maar dat kunnen we nog niet officialiseren omdat er te veel onzekerheden zijn gelinkt aan de gezondheidscrisis”, zegt Koen Umans, algemeen manager van de Cats. “We hebben zelfs een programma waarin we geen oefenduels spelen, maar dat is uiteraard extreem. Wie weet evenwel wat we zullen kunnen doen? Mogen we ploegen uitnodigen? Willen ze komen? Spelen we met of zonder publiek? Er zijn nog veel vraagtekens. Hopelijk wordt het duidelijker na het overlegcomité van 26 april.”