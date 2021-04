Berings model biedt foto van haar vagina te koop aan: minimum 15.600 dollar

NFT staat voor Non-Fungible Token. Het is een niet-vervangbare gegevenseenheid, een digitale technologie die de basis vormt voor cryptomunten als de bitcoin. Sinds kort worden NFT’s ook gebruikt voor de aanmaak van digitale cryptokunst.

Net zoals voor de bitcoin, bieden speculanten ook ontiegelijk veel geld voor cryptokunst. Zo werd enkele weken geleden het kunstwerk Everydays, dat korte tijd tevoren door de Amerikaanse kunstenaar Beeple tegen 100 dollar online was gezet, bij het Britse veilinghuis Christie’s verkocht voor bijna 70 miljoen dollar.

Op die cryptogolf wilt Marisa Papen nu meesurfen. Het naaktmodel uit Beringen staat bekend om haar controversiële foto’s. Zo hangt haar een gevangenisstraf van zeven haar boven het hoofd, nadat via sociale media foto’s werden verspreid terwijl ze full monty ging op de Hagia Sofia in Istanbul. Eerder deed ze ook al hetzelfde bij het Vaticaan.

Maar dit keer pakt ze niet uit met een opvallende fotoshoot op een gevoelige plek ergens ter wereld, maar met een detail van haar eigen intiemste plekje. Ze toont haar vagina, in vol ornaat. Ze noemt dat kunstwerk Flower of Life.

De Flower of Life van Marisa Papen. Kostprijs: minimum 15.600 dollar (ongeveer 13.300 euro) . — © rr

“De vagina, als de levensbloem, is een natuurwonder, een heilig symbool van de schepping”, legt ze uit. “Ze wordt universeel gedeeld, maar altijd uniek uitgedrukt door haar complexe verscheidenheid aan patronen, kleurenpalet en vormen.”

Papen biedt haar Flower of Life exclusief te koop aan als NFT via foundation.app. “In een wereld waar alles uitwisselbaar en uitwisselbaar is, is de Flower Of Life echt niet-vervangbaar”, zegt ze. “Er is er maar één in zijn soort. Bijzonder, uniek en magnifiek.”

Hoeveel het kunstwerk zal opbrengen, is een open vraag. Bieden kan met de digitale munt Ethereum (Eth). De waarde daarvan fluctueert, maar is net als die van de Bitcoin aan een opmars bezig. Begin dit jaar was 1 Eth 750 euro waard, nu is dat al bijna 2.000 dollar (1.650 euro).

De minimumprijs voor Marisa’s bloem bedraagt 8 Eth of 15.600 dollar. Zodra een bod wordt uitgebracht waarbij de minimumprijs wordt bereikt, begint een 24-uursveiling voor het kunstwerk.

