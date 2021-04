De ambitie van de Europese Unie om aan het begin van de zomer alle volwassenen in Europa zeker een eerste prik gegeven te hebben is onhaalbaar. Dat blijkt uit voorspellingen in een gelekt document dat persbureau Bloomberg te pakken kreeg. Ook in ons land is het niet mogelijk tegen eind juni, en dus zal wellicht ook de in Vlaanderen vooropgestelde datum van 11 juli te halen.