Atletiekmeetings in Oordegem zijn bezorgd omdat Sport Vlaanderen stadion wil afstoten: “Dit zou echt zonde zijn”

De organisatoren van de twee Flanders Cup atletiekmeetings in Oordegem hebben donderdag in een gezamenlijke mededeling hun bezorgdheid geuit over de plannen van domeinbeheerder Sport Vlaanderen om het atletiekcomplex “Putbos” af te stoten. De atletiekwedstrijden moeten vrezen voor hun voortbestaan.

Na de Memorial Van Damme in Brussel en de Nacht van de Atletiek in Heusden zijn de IFAM-meeting en de Putbosmeeting in Oordegem de grootste atletiekwedstrijden op Belgische bodem. Komende zomer lopen de overeenkomsten nog en kunnen de meetings gewoon doorgaan, daarna stelt zich een probleem. “De meetings staan al jaren in de top 100 van de beste meetings ter wereld. De atleten komen van overal in Europa naar hier en het zou echt zonde zijn deze opgebouwde reputatie te laten varen”, aldus de organisatoren in een mededeling.

De accommodatie in Oordegem is ondertussen serieus verouderd, dus wie ook de nieuwe eigenaar wordt, een renovatie zal nodig zijn.

“Onze uitstekende reputatie staat eigenlijk in schril contrast met de accommodatie zelf, die alle troeven heeft voor absolute topsport, maar waar helaas ook veel investeringen noodzakelijk zijn”, klinkt het. “Wij hopen dan ook dat de gemeente Lede en Sport Vlaanderen tot een goede oplossing komen om het voortbestaan van onze atletiekmeetings te bestendigen. Nog belangrijker is het belang van de lokale atletiekclub, Vlierzele Sportief (de club van Hanne Maudens, nvdr.). Met meer dan 600 leden zijn zij een voorname speler in de atletieksport. Het kan toch niet dat zij in de kou zouden komen te staan?”