UEFA heeft oproep van Roberto Martinez gehoord en “overweegt” vraag om EK-selecties uit te breiden

Een woordvoerder van de UEFA bevestigde donderdag dat de vraag wordt “overwogen”. “Op dit moment is er nog geen beslissing genomen”, luidt het. Het EK begint op 11 juni. Tien dagen eerder moeten de selecties rond zijn.

Martinez liet na het WK-kwalificatieduel tegen Wit-Rusland optekenen voorstander te zijn van EK-kernen van 26 of 27 spelers. Op die manier wil hij de belasting voor de spelers, die in deze coronatijden in een recordtempo wedstrijden afhaspelen, naar beneden brengen.

“Ikzelf en de Belgische bond steunen het idee om met selecties van bijvoorbeeld 26 spelers, en niet 23, naar het EK te gaan. Dan kun je een extra verdediger, middenvelder, aanvaller en eventueel doelman meepakken. We hebben dat al besproken met andere coaches, zoals die van Engeland en Italië. We hopen dat de UEFA erover nadenkt, naar analogie met de vijf wissels in plaats van drie”, zei de bondscoach.

Woensdag bevestigde de UEFA alvast dat op het EK, en ook op de Nations League Finals (met België), vijf wissels worden toegelaten.