Nelson Piquet: “Max Verstappen zou Lewis Hamilton in dezelfde F1-bolide verpletteren”

Het is altijd leuk als je bij je (toekomstige) schoonvader op een goed blaadje staat en op dat vlak is Max Verstappen alvast goed bezig. Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen F1 en vader van de vriendin van Verstappen, denkt dat Lewis Hamilton geen schijn van kans zou maken bij Mercedes moest hij Max Verstappen als teamgenoot hebben.

“Eerst en vooral moeten we er rekening mee houden dat F1 een categorie is met verschillende auto‘s, dus het is heel moeilijk om een directe vergelijking te maken tussen twee rijders als ze niet in hetzelfde team zitten,” vertelde Piquet aan Motorsport.com.

“Maar als Max voor Mercedes zou rijden, ben ik er zeker van dat hij Hamilton zou verpletteren. Max is agressiever. Door die agressiviteit maakt hij misschien vaker fouten, maar in mijn ogen is hij beter dan Hamilton.”

De achtenzestigjarige Braziliaan vindt ook dat Hamilton het veel te gemakkelijk heeft met een teamgenoot zoals Valtteri Bottas.

“Het is te makkelijk voor Hamilton om alles te winnen met Bottas aan zijn zijde als tweede rijder.”

“Het is een beetje zoals Mansell en ik bij Williams, de andere rijders lagen ver achter ons. Ik won het kampioenschap van 1987, en ik reed niet zoals daarvoor, omdat ik het ongeluk had aan het begin van het jaar en problemen had met mijn dieptezicht.”

“Maar ik won dat kampioenschap, met een beetje geluk. Ik had moeten winnen in 1986, maar won in 1987. Maar het was zo gemakkelijk, de wagen was veel beter dan de anderen en de laatste jaren is Mercedes veel beter dan de anderen.”

Piquet wil niet gezegd hebben dat Hamilton een slechte rijder is maar hij vindt dat hij nooit een waardige tegenstander binnen zijn eigen team heeft gehad. Daarmee doelt Piquet ook niet alleen op Valtteri Bottas maar ook op zijn voorganger, Nico Rosberg, die er nochtans in het huidige hybride-tijdperk als enige in slaagde om Hamilton een wereldtitel af te snoepen.

“Het is niet dat Hamilton niet goed is,” betoogt Piquet. ”Maar hij heeft een mindere rijder aan zijn zijde en de vorige [Rosberg] was nog slechter.

“Hij won omdat het een jaar was waarin Hamilton crashes en opgaves had.”

