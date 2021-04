1 April. Dit zijn de beste grappen in de sport

Het is weer 1 april en het wemelt van de listige instinkers. Van spectaculaire voetbaltransfers tot een wel heel rare selectie voor de Ronde van Vlaanderen: dit zijn de opmerkelijkste 1 aprilgrappen van dit jaar in de sport.

LEES OOK.1 april: Elon Musk gespot in Limburg en Gravensteen te koop

Anderlecht sluit zich aan bij City Football Group

Eleven Sports stuurde een opmerkelijke tweet de wereld in over Anderlecht: “Paars-Wit is de tiende voetbalclub die zich aansluit bij de City Football Group (CFG), de holding achter @ManCity!” Maar… CFG heeft al tien clubs in de portefeuille én een tweede club bezitten in België is bovendien verboden. Volgend jaar beter…

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Sergio Aguëro speelt volgend seizoen voor Lommel SK

Lommel SK kondigde donderdag op Twitter een opmerkelijke transfer aan. Niemand minder dan Sergio Aguëro maakt volgend jaar de overstap naar de Gestelsedijk. “Eerder deze week maakte Aguëro bekend dat hij zijn laatste seizoen speelt voor Man. City. Dankzij onze samenwerking met de CFB hebben we hem kunnen overtuigen om volgend seizoen voor Groen-Wit te spelen.” Laat ons hopen?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Messi verlaat Barça en trekt naar PSG

De Argentijnse superster dreigt al even met een vertrek bij Barcelona, volgens de socials van Unisportlife is het nu echt zover. “De grootste transfer in de geschiedenis is afgerond. Lionel Messi trekt naar PSG. Worden Neymar, Mbappé en Messi het succesvolste trio aller tijden?” Misschien lezen we het deze zomer opnieuw, maar dan niet om te lachen?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

David Pollet keert terug naar Anderlecht

Naast een nieuwe overnemer zouden ze bij Paars-Wit nu ook een nieuwe spits hebben, en dat is een oude bekende. Circus Sport maakte de opmerkelijke terugkeer bekend: “Pollet is ontslagen door zijn club GFC Ajaccio en heeft een tweejarige overeenkomst getekend bij Anderlecht.” Niet meteen de man die Anderlecht naar PO1 gaat trappen, denken we dan...

© Circus Sport

Trek-Segafredo trekt met opmerkelijke selectie naar de Ronde

De ploeg van Jasper Stuyven maakte vandaag op Twitter haar selectie voor de Ronde van Vlaanderen bekend. Pedersen, Theuns en zelfs Stuyven zijn allen niet te bespeuren op de lijst. Wel geselecteerd: ploegleiders Steven de Jonghe en Luc Meersman. Ze krijgen het gezelschap van andere staffleden Baffi, Slongo, Rast, Andersen en Popovych. “Noem het geen comeback, ze zijn hier al jaren”. Een selectie die meedoet voor de overwinning zondag?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

OHL-spelers dollen in de kleedkamer

Mousa Tamari van Oud Heverlee Leuven wist ook welke datum het is vandaag. De lolbroek van de ploeg had zich verstopt in de locker van ploegmaat Ngawa. Toen die nietsvermoedend het deurtje opende, schrok hij zich een hoedje. Een andere speler die mee in het complot zat, filmde alles. Het leverde leuke beelden op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

RWDM haalt Haaland binnen

Hij stond op het lijstje van vele topclubs, maar de keuze van Erling Haaland is uiteindelijk op RWDM gevallen. De club uit 1B maakte zelf bekend dat het Noorse supertalent een contract voor vier jaar getekend heeft. Haaland zou enorm enthousiast zijn over de club uit Molenbeek. “RWDM is de grootste club in België. Ze combineren passie, werklust en sportieve ambitie

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Patrick Goots komt Beverse aanval versterken

Waasland-Beveren heeft uitgepakt met een opmerkelijke transfer. “De 54-jarige Patrick Goots komt over van FC Kempenzonen en tekent een overeenkomst voor het komende seizoen. Goots raakte alvast moeiteloos door de medische testen en zal zijn functie als spits bij Beveren combineren met die van trainer bij FC Kempenzonen.” Trainen doet Patje wel enkel op dinsdag, of wanneer hij goesting heeft.