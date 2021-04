Binnenkijken in de bijzondere woonst vol rariteiten van Dita Von Teese

De Amerikaanse Dita Von Teese, icoon in de wereld van de burlesque, heeft voor Architectural Digest de deuren van haar woning in Engelse stijl opengezwaaid. In de mansion uit 1927 ziet elke kamer er helemaal anders uit en neemt het interieur je mee naar een sprookjeswereld.

In die zelf gecreëerde wereld wonen opgezette dieren en staan fluwelen sofa’s, oude klokken, glitterende memorabilia en vintage vondsten. “Ik ben een maximalist, geen minimalist”, zegt de 48-jarige ster die enkel witte muren heeft in haar slaapkamer.

Veel van de details in het huis, gaande van de trapleuning tot het vuur in haar keuken, zijn speciaal voor Von Teese gemaakt. “Ik hou ervan om oude zetels te kopen en ze opnieuw te laten bekleden”, zegt ze in de video. In de kelder hangen haar grootste schatten. Zo heeft ze korsetten van voormalige burlesque-iconen kunnen bemachtigen.

In de tuin, op een steenworp van het zwembad, heeft de ster een pub geïnstalleerd. Maar als ze echt wil ontspannen, gaat ze op haar patio zitten. Die baadt in een dromerige sfeer door de lange rij plantenbakken vol rode geraniums, de favoriete bloemen van de ster. Wij zijn vooral jaloers op haar indrukwekkende collectie schoenen, die mooi volgens kleur in rode rekken is gesorteerd.

Bekijk het volledige interieur hieronder: