De eerste kus in ‘De bachelorette’ is een feit: “Voelde me net weer twaalf jaar”

Django scoort donderdagavond zijn derde date met Elke, wat nogal wat afgunst opwekt bij de andere vrijgezellen. Terwijl Django en Elke een avondje in de wellness doorbrengen, wordt in de mannenvilla druk over de uitkomst gespeculeerd.

“Als Django geen initiatief neemt en Elke niet kust, denk ik dat het verhaal voor hem afgelopen is”, stelt Wouter. Maar zelf initiatief nemen, “dat zie ik Django niet meteen doen”, aldus Vincent.

Toch denkt Vincent fout, want het is Django die Elke vraagt of hij haar mag kussen. Dat hij gevoelens voor haar ontwikkelt, dat steekt hij al even niet meer weg. Ook Elke liet al vanaf dag één uitschijnen dat ze een sterke klik met hem voelde. Wanneer ze dat tijdens de date voor het eerst uitspreken, laat een kus niet lang meer op zich wachten. “Ik was superverlegen”, klinkt het bij Elke. “Ik voelde me net weer twaalf jaar.”

(dewo)