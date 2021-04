1 april: Coolblue neemt je mee op culinaire trip, Efteling controleert uw maaginhoud

Coolblue Buiten, zo zou de nieuwe dienst gaan heten. “De eerste hypergepersonaliseerde bezorgdienst, die jou ook écht verder brengt”, aldus het bedrijf op zijn website. “Met deze nieuwe service draait echt alles onder jou. Je kiest een tijdslot naar keuze en dan komen wij je gewoon thuis ophalen. En we zetten je natuurlijk ook weer thuis af.”

De mogelijkheden zijn eindeloos, zo klinkt het: van culinaire trips tot al rijdend buitenhuis werken. Klanten krijgen de keuze tussen een bakfiets, een koets, een Wifiets en een Out-of-home-trainer.

Nog aprilgrappen? Er was natuurlijk de Duitse autobouwers Volkswagen die een dag te vroeg al aankondigde van naam te veranderen naar Voltswagen. Die nieuwe naam zou duidelijk maken dat het helemaal de kaart wil trekken van elektrische wagens, maar dat bleek niet. Met niet al te aangename gevolgen.

LEES OOK. Onhandige aprilgrap rond “Voltswagen” levert Volkswagen in VS stroom aan reacties

Menig fan van de Brusselse voetbalclub RWDM zal zich donderdag verslikt hebben in zijn koffie. De club, die uitkomt in 1B, kondigt euforisch aan dat de Noorse wereldspits overkomt van Borussia Dortmund en een contract voor vier seizoenen getekend heeft bij de traditieclub.

“Na het aanbod van de grootste Europese clubs te hebben afgewezen, heeft Haaland besloten zich in onze Tempel te vestigen. De Noor was zeer enthousiast over ons sportproject en aarzelde geen seconde om positief op onze verzoeken in te gaan. RWDM is de grootste club in België. Deze club combineert passie, werklust en sportieve ambitie en is in alle opzichten bijzonder. Molenbeek is geweldig en een plezier om hier eindelijk te zijn”, zei hij op de persconferentie”, staat te lezen op de website van RWDM.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De politie van Antwerpen laat zich donderdag ook niet onbetuigd. Fier wordt uitgepakt met een nieuwe auto om mee undercover te gaan in “het milieu van de patsers, de straatracers en de tuners”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gravensteen

Ook Gent Jazz liet van zich horen. “Op de kop af twintig jaar nadat het festival er het daglicht zag, neemt Gent Jazz opnieuw zijn intrek in het Gravensteen. Met de stad Gent is hierover een overeenkomst gesloten tot 2035”, kondigt het festival aan. Het zou toegankelijk gemaakt worden 4.000 bezoekers, en onder meer een VIP-terras op het water krijgen.

Ook immokantoor Immo09 uit Destelbergen heeft voor zijn jaarlijkse aprilgrap gekozen voor het Gravensteen: het biedt de burcht te koop aan op zijn website.

Efteling

Lachen is het ook met het Nederlandse attractiepark De Efteling. Dat kondigt een nieuw concept aan: het VOMIT-protocol. Het park zegt te werken aan een techniek om de maaginhoud van bezoekers te controleren en het risico op overgeven zo tot een minimum te beperken.

(gjs)