Kampse kindergemeenteraad zamelt 750 kg kroonkurken in

Leopoldsburg

De kindergemeenteraad heeft via de basisscholen van Leopoldsburg kroonkurken ingezameld om het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen te steunen. “Er wordt jaarlijks rond een bepaald thema gewerkt en dit jaar werd gekozen voor dierenwelzijn. Hierdoor kwam het natuurhulpcentrum van Oudsbergen in het vizier. Daar was men al eerder gestart met inzamelen van recycleerbare materialen als bron van inkomsten. In drie plaatselijke basisscholen werd een oproep gelanceerd om zoveel mogelijk kroonkurken te verzamen en zopas werd de totale oogst van 750 kg binnengebracht”, weten schepen Sara Verbeeck en jeugdwerker Steffi Lenaert. Staf Boons