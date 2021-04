Alle kwartfinalisten op het EK voor beloften zijn bekend: Jong Oranje neemt het op tegen Frankrijk

Denemarken heeft met 3-0 gewonnen van Rusland en heeft zich zo geplaatst voor de kwartfinales op het EK U21. Jacob Bruun Larsen (Anderlecht) wees Denemarken met het openingsdoelpunt de weg naar de kwartfinales. Frankrijk won dan weer met 0-2 van IJsland, terwijl Portugal Zwitserland een 0-3-nederlaag aansmeerde. Kroatië verloor met 1-2 van Engeland, maar plaatste zich danzkij het doelpunt van Bradaric in de extra tijd toch voor de kwartfinales ten koste van de Engelsen.

Kroatië plaatste zich voor het eerste voor de kwartfinale op het EK U21. Engeland leek lange tijd op weg naar de kwartfinale, maar een laat doelpunt van Bradaric verbrodde het Engelse feestje. Na de wedstrijd liepen de gemoederen bij de Engelsen dan ook hoog op.

Alle kwartfinalisten op het EK U21 zijn intussen bekend. Italië, Spanje, Portugal, Kroatië, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Denemarken strijden nog om de Europese titel. Alle kwartfinales worden op 31 mei afgewerkt. Nederland-Frankrijk, Denemarken-Duitsland, Portugal-Italië en Spanje-Kroatië en zijn de duels. De winnaars de eerste twee en de laatste twee duels spelen op 3 juni in de halve finale tegen elkaar in de halve finale. Op 6 juni volgt de finale.

Niet alleen Nmecha, maar ook Bruun Larsen zal moeten kiezen tussen club en land als Anderlecht het weekend van 30 mei aan de bak moet in de barragewedstrijd tussen de vierde van Play off 1 en de winnaar van Play off 2.