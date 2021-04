Remco Evenepoel, van de Leberg naar nieuwe hoogtestage en de Giro: “Hij heeft nergens meer last van”

“Kunnen jullie de beklimming raden? #flemishardennes #flandrien”. Die tekst plaatste Evenepoel woensdag naast een foto van zichzelf op de Leberg.

De renner van Deceuninck - Quick-Step trekt nu voor de tweede keer op hoogtestage, nadat hij vorige maand al eens richting Tenerife trok om verder op te bouwen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Deze keer is de bestemming het Centro de Alto Rendimiento, een trainingscentrum in Pardollano in de Sierra Nevada. Gaan mee: ploegmakker Joao Almeida, trainer Koel Pelgrims en een verzorger. Duurtijd: drie weken.

“Met deze hoogtestage vat Remco de laatste fase aan van zijn voorbereiding op de Giro”, aldus ploegleider Klaas Lodewyck bij Het Laatste Nieuws. “Puur conditie aanscherpen. Extra klimritme opdoen. Om dan op 8 mei met een zo goed mogelijk vormpeil aan de start te verschijnen in Turijn. Alles loopt volgens plan. Remco heeft nergens meer last van, dat is het allerbelangrijkste.”