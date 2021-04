Duitse pers fileert ‘Die Mannschaft’ na blamage in WK-kwalificaties: “Voetbaldwerg maakte ons belachelijk”

“De ontgoocheling is gigantisch”, zo verklaarde bondscoach Joachim Löw woensdag na de 1-2 nederlaag tegen Noord-Macedonië in de kwalificaties voor het WK 2022.

“In ons spel naar voren hebben we veel ballen verloren, en onze verdediging was niet stabiel”, verklaarde Löw bij RTL. “Nochtans zagen we in onze eerste twee kwalificatiematchen een goeie aanzet. We hebben het onszelf op de hals gehaald, we hebben het uit handen gegeven. De ontgoocheling is groot wanneer je thuis op die manier verliest.”

Löw houdt het na het komende EK voor bekeken als bondscoach van Duitsland. De wanvertoning tegen Noord-Macedonië roept ongemakkelijke herinneringen op aan de 6-0 nederlaag van eind vorig jaar in de Nations League tegen Spanje. Löw had het woensdag over een “tegenslag” in de laatste interland vooraleer hij in mei zijn EK-selectie bekendmaakt.

“Ik heb hier niet veel woorden voor”, verklaarde gelegenheidsaanvoerder Ilkay Gündogan. “Zo’n nederlaag mag niet gebeuren. We zagen er bij beide tegendoelpunten niet goed uit. Er zit niets anders op dan verder te doen. Het doet nog meer pijn, aangezien er nu twee maanden volgen waarin er niet veel gebeurt, tot we elkaar opnieuw zien.”

“Historische blamage”

In de Duitse pers hadden ze een vette kluif aan de blamage van Die Mannschaft. “Hoe beschamend”, kopt Bild over de “onwaarschijnlijke nederlaag” tegen Noord-Macedonië. “Op deze manier moeten we niet eens afzakken naar het EK”, klinkt het hard. “Met een zielige vertoning blameerde de nationale ploeg zich in Duisburg. Het Duitse spel miste alles, waardoor een voetbaldwerg, met slechts vier spelers in de Europese topcompetities, de viervoudige wereldkampioen belachelijk maakte. De laatste competitieve wedstrijd voor het EK werd een historische schande. De bondscoach stopt na het EK en dat lijkt nu maar beter zo.”

Op de Duitse televisie werd de immer spraakzame Uli Hoeness (Bayern) er zowaar sprakeloos van. “Al mijn euforie (over de nationale ploeg, red.) is in rook opgegaan”, zei de Duitser). Vooral omdat ik van tevoren aannam dat we relatief gemakkelijk zouden winnen. Ik ben een beetje sprakeloos.”

“Alles ontbrak en daarom verloor het Duitse nationale team terecht de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië met 2-1 dankzij een beschamende prestatie”, aldus Kicker. “Er was geen passing, geen tempo, geen combinaties, geen acties, geen pressing… Het ontbrak de hele ploeg aan dynamiek. Zelfs na de 0-1-achterstand kwam er niets. Het spel kabbelde voort, zonder plan of ideeën of energie of vuur.”

“Geen enkele international die de leiding zou moeten nemen speelde goed. Niet Gündogan, niet Kimmich, niet Goretzka, noch iemand anders. Iedereen die vraagtekens plaatste achter Toni Kroos zal die nu moeten herzien. En de roep om de gepasseerde Thomas Müller en Mats Hummels zal nu opnieuw luider klinken. Want in deze wanhopige toestand heeft dit wankele team leiding nodig.”

In Engeland keken ze ook mee en hadden ze het vooral over dé misser van Chelsea-spits Time Werner. Tien minuten voor tijd, bij 1-1, miste die een dot van een kans. Voor een leeg doel kon Werner de bal niet tegen de netten krijgen en vijf minuten later sloegen de bezoekers toe.

Weer Qatar-statement

Waar de spelers van het Nederlands elftal twee keer een shirt met daarop de summiere tekst ‘Football supports change’ droegen, hebben de Duitse voetballer woensdag voor de tweede keer in een week tijd een duidelijk(er) statement geuit richting Qatar, de organisator van het WK 2022.

Voor de aftrap van het WK-kwalificatieduel tegen Noord-Macedonië stelden zowel de basis- als wisselspelers zich op voor een foto, terwijl ze een spandoek met daarop de tekst “Wir für 30”. Daarmee gaven ze aan dat ze achter de dertig punten in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan. Een van de passages in die verklaring luidt dat “slavernij is verboden”.

Vorige week voerden Die Mannschaft ook al actie. De elf basisspelers droegen voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel tegen IJsland shirts met daarop letters, waarmee ze gezamenlijk het woord ‘human rights’ vormden.

De geblesseerde Toni Kroos stelde woensdag nog dat hij en zijn collega’s van plan zijn om er richting het WK een schepje bovenop te gooien. “Dat het toernooi aan Qatar is toegewezen, is verkeerd, maar de discussies over een boycot zijn te laat op gang gekomen. Ik denk dat het beter is juist de problemen onder de aandacht te brengen voor en tijdens het toernooi.”