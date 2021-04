Nederlands kampioen tijdrijden en een rit in de Dauphiné. Hoe gewaardeerd Dylan van Baarle (28) in het peloton ook mocht zijn, zijn palmares straalde dat niet uit. Na zijn zege in Dwars door Vlaanderen is dat eindelijk anders: “Dit bewijst dat al mijn ereplaatsen niet zomaar uit de lucht komen vallen.”