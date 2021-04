Hij is dan toch maar een mens. Mathieu van der Poel (26) zakte er in Dwars door Vlaanderen helemaal door. Genekt door de eerste warmte? Een opkomend virusje? Een slechte dag? Of een schijnvertoning om zand in de ogen te strooien van de concurrentie met oog op de Ronde van Vlaanderen? “Ik speel nooit verstoppertje, het was mijn dag niet.”