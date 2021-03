Meisje uit weeshuis is mooiste van het land: Kedist (23) is nieuwe Miss België

Met trillende handen en tranen in de ogen nam de 23-jarige Kedist Deltour haar lint van Miss België 2021 aan. En als kers op de taart kreeg ze ook nog eens een gloednieuw kroontje. Hoe diep de emoties zaten, bleek al bij het traditionele gesprekje dat ze had met presentatrices Virginie Claes en Jill Vandermeulen, toen ze bij de laatste vijftien kandidaten zat.

“Toen ik zeven jaar was, is mijn moeder in Ethiopië overleden, waardoor ik zelf moeder moest zijn voor mijn broer en zus. Dat was een harde realiteit, maar ik ben een sterke persoon”, vertelde Kedist. “Daarna kwamen we terecht bij een adoptiebureau waar mijn ouders me samen met mijn broer en zus hebben geadopteerd. De droom van mama is gebleven.” Ze raakte zo geëmotioneerd dat de tranen in haar ogen sprongen en presentatrice Jill in het Frans moest vertalen.

Harteloze vader

Kedist beleefde samen met haar broer en zus harde tijden in het weeshuis in Ethiopië waar ze tien jaar geleden belandde.“Niet dat mijn papa er niet meer was, maar – het valt me moeilijk dit te zeggen – hij wou ons eigenlijk liever kwijt. Dat had allemaal te maken met die andere vrouw met wie hij een relatie had. Met haar zag hij een nieuwe toekomst, voor ons was er geen plaats meer. Hij behandelde mama slecht. En toen ze kanker kreeg, was er geen geld voor een dure behandeling in het ziekenhuis. Mijn harteloze vader nam me mee naar die andere vrouw. Ik wou mama zo graag bezoeken, maar dat was te gevaarlijk. Ethiopië was toen in een burgeroorlog verwikkeld.”

© carlo coppejans

De nieuwe vlam van haar vader bleek al snel niet dol te zijn op kinderen. “Ze was een heks. Ik leefde als een Assepoester. Omdat ik zo ongelukkig was, schakelde mijn halfbroer aan moederskant een adoptiebureau in. Hij wou ons een beter leven bieden en de kans geven te studeren.” In dat adoptiehuis zaten ze samen een jaar. Even leek het erop dat Kedist in het adoptiebureau achter zou blijven, omdat ze met haar tien jaar eigenlijk al te oud was. Maar gelukkig ontmoette ze toen haar adoptieouders uit België. “Ik ben mijn nieuwe ouders zo dankbaar.”

Tot haar grote geluk kreeg ze gisteren nog eens een fonkelnieuw kroontje bovenop, na een sobere, coronaproof show. En mag ze met een kauwgomroze Volvo naar Nazareth rijden, waar ze nu woont. Louise-Marie Losfeld (18) werd haar tweede eredame, eerste eredame is Thanaree Scheerlinck (24).

Kedist is van Ethiopische afkomst. Zo’n tien jaar geleden belandde ze in een weeshuis. “Niet dat mijn papa er niet meer was, maar – het valt me moeilijk dit te zeggen – hij wou ons eigenlijk liever kwijt”, vertelde ze in onze krant toen bekend werd dat ze een van de finalistes was. “Dat had allemaal met die andere vrouw te maken met wie hij een relatie had. Met haar zag hij een nieuwe toekomst, voor ons was er geen plaats meer. Hij behandelde mama slecht en toen kreeg ze kanker. Voor een dure behandeling in het ziekenhuis was er geen geld en mijn harteloze vader nam me mee naar die andere vrouw. Ik wou mama zo graag bezoeken, maar dat was te gevaarlijk. Ethiopië zat toen in een burgeroorlog verwikkeld.”

De nieuwe vlam van haar vader bleek al snel niet dol te zijn op kinderen. “Ze was een heks. Ik leefde als een Assepoester. Omdat ik zo ongelukkig was, schakelde mijn halfbroer aan moederskant een adoptiebureau in. Hij wou ons een beter leven bieden en de kans geven te studeren.” In dat adoptiehuis zaten ze samen een jaar. Even leek het erop dat Kedist in het adoptiebureau achter zou blijven, omdat ze met haar tien jaar eigenlijk al te oud was. Maar dan waren daar haar adoptieouders uit België. “Ik ben mijn nieuwe ouders zo dankbaar.”

Tot haar grote geluk kreeg ze gisteren er dan nog eens een fonkelend nieuw kroontje bovenop. En mag ze met een kauwgomroze Volvo naar Nazareth rijden waar de West-Vlaamse kapster nu woont. Louise-Marie Losfeld (18) werd haar tweede eredame, eerste eredame is Thanaree Scheerlinck (24).