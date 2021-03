Kledinginzameling voor Martine Van Camp en Bremberg uitgesteld tot oktober

DIEST/HALEN

De ophaling aan huis van oude kleren door de Lionsclub en de Leoclub van Diest wordt dit voorjaar niet gehouden. De ophaling wordt uitgesteld tot 2 oktober. Oorspronkelijk was de datum van 24 april vooropgezet. De ophaling gebeurt normaal in Halen, Diest, Geetbets , Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort.

De twee verenigingen houden elk voorjaar samen met medewerkers van de school voor buitengewoon onderwijs De Bremberg en van de vzw Martine Van Camp, beide in Molenstede (Diest) een ophaling van oude kleren. In afwachting van de ophaling kan je oude kleren in de vertrouwde containers op diverse plaatsen in de stad.