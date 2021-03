'Ondersporen' is groepstentoonstelling van vier campussen van Luca school of arts. — © TV Limburg

In het cultuurcentrum van Hasselt gaat op 2 april een nieuwe expo van start. 'Ondersporen' is een groepstentoonstelling van de vier campussen van Luca school of arts. Zowel studenten als docenten leveren werk voor deze expo. Curator Emmanuel d'Autreppe wil het medium fotografie in vraag stellen en liet de studenten helemaal vrij in het maken van hun werk.