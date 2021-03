Politie arresteert exhibitionist die jongeren lastigvalt in Bilzen

De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft in Bilzen een exhibitionist die jongeren lastigviel opgepakt. Hij toonde zijn geslachtsdelen in het bijzijn van minderjarigen. Omstaanders zetten de achtervolging in en gaven de man rake klappen. De politie arresteerde de 42-jarige potloodventer. Hij zal via de procedure van snelrecht gedagvaard worden en voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Omdat de man illegaal in ons land verbleef, is de Dienst Vreemdelingenzaken ingelicht.

