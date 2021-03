Limburgers willen deze zomer op vakantie naar het buitenland, maar durven geen reis te boeken

Acht op de tien Belgen wil deze zomer op vakantie gaan. De ene helft opteert vakantie in eigen land, de andere helft wil toch naar het buitenland. Dat blijkt uit de vakantiebarometer van mobiliteitsorganisatie Touring. Slechts 23 procent van de bevraagden heeft al een vakantie geboekt en dat is bitter weinig vinden de Limburgse reisbureaus. "De schrik zit er goed in, maar dat is niet nodig," klinkt het. Reizen kan veilig, maar de reissector heeft eerst nood aan perspectief.