Hasselt is koploper in vaccinatiecampagne. — © TV Limburg

Hasselt is koploper in de vaccinatiecampage. Met een vaccinatiegraad van 14,64 procent van de volwassen inwoners doet Hasselt het een stuk beter dan zowel het Vlaams als het Limburgs gemiddelde. Met veel voorsprong doet Hasselt het ook het beste van de vijf grootste gemeenten in Limburg.