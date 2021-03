Zonhoven en Hasselt voeren samen tonnagebeperking in

Die tonnagebeperking wordt nu uitgebreid op het grondgebied van Zonhoven. Het gaat om het woongebied ten oosten van de Kempische Steenweg. De beperking op vrachtverkeer start aan de Beverzakstraat en loopt tot aan het industriegebied van Kiewit. “Op die manier willen we het sluikverkeer van vrachtwagens in de woonstraten aanpakken,” aldus schepen van mobiliteit Frederick Vandeput (Open VLD) uit Zonhoven. “Enkel vrachtwagens die specifiek moeten leveren of ophalen mogen er nog passeren.” De beperking voor verkeer van meer dan 3,5 ton zal gelden aan de Maaswinkelstraat, de Heidebloemstraat, de Langveldstraat, de Bervoetsbeemd, de Smeirkensbeemd, de Reuvoortweg (vanaf het kruispunt met de Beverzakstraat) en de Bokrijkseweg (vanaf rotonde met de Elstrekenweg). TR