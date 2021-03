Aantal besmettingen bij leerlingen en onderwijspersoneel blijft sterk stijgen

In de periode tussen maandag 15 maart en zondag 28 maart werd er bij 8.785 leerlingen (0,73 pct) en 898 onderwijspersoneelsleden (0,55 procent) een positieve Covid-test afgenomen. Exact 42.924 leerlingen (3,59 procent) en 738 personeelsleden (0,45 procent) werden in quarantaine geplaatst.

Het gaat om een sterke stijging tegenover de eerste twee weken van maart. Toen testten 4.498 leerlingen en 432 onderwijspersoneelsleden positief en moesten 18.646 leerlingen en 327 personeelsleden in quarantaine.

De stijging is vooral uitgesproken in de eerste week van de rapporteringsperiode: in de tweede week vlaken de cijfers weer af.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts benadrukt dat ook in de brede samenleving de besmettingen stijgen. Hij verwijst naar een onderzoek van gezondheidsinstituut Sciensano, waaruit blijkt dat scholen geen broeihaarden zijn en dat de cijfers binnen schoolmuren niet hoger liggen dan erbuiten.