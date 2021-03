Dader van overval op Spar in Hasselt gezocht

Vrijdag rond 19.49 uur kwam de man de winkel binnen. Hij nam een blikje frisdrank uit de koelkast. Wanneer hij aan de kassa kwam bedreigde hij de winkelbediende met een mes en eiste de inhoud van de kassa op.

De man die wordt gezocht is tussen de 25 en 35 jaar oud met een slanke, sportieve lichaamsbouw. Hij had die dag een verzorgde, getrimde zwarte baard.

Op het moment van de feiten droeg hij een blauwe jeans, een zwarte sweater met kap en met een rits op de linkerborst en donkere baskets van het merk “New Balance” met de letter “N” in het groot en in witte kleur op de zijkanten. Verder had hij zwarte handschoenen aan en droeg hij een blauw mondmasker. Hij had eveneens een grijze sporttas met zwarte accenten bij zich. mm