Uiterst zeldzaam: vrouw raakt zwanger van tweede kindje terwijl ze al in verwachting is van zoontje

De Britse Rebecca Roberts is een van de weinige vrouwen op aarde die bevallen is van twee kindjes die niet op hetzelfde moment werden verwekt. De uiterst zeldzame situatie heet superfoetatie en komt slechts bij 0,3 procent van alle vrouwen voor. In de meeste gevallen sterft de tweede baby tijdens de zwangerschap. Maar Rosalie - die 95 dagen in het ziekenhuis lag om aan te sterken - en Noah blaken van gezond en groeien als kool. “Het is echt ongelooflijk”, aldus Rebecca. “Ik had zelfs nog nooit van superfoetatie gehoord.”