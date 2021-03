Maaseik

In de Spreeuwerstraat heeft de cel dierenwelzijn woensdagvoormiddag een controle uitgevoerd in een huis waar zeven honden worden gehouden. Zes honden bleken goed te zijn verzorgd. Een teckeltje niet. Het hondje leefde in slechte omstandigheden. Het dier werd in beslag genomen en gecontroleerd door een dierenarts. Er werd een proces-verbaal opgesteld. mm