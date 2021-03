Dilsen-Stokkem

Een 86-jarige fietser is dinsdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Rijksweg in Dilsen. De fietser werd er door een bromfietser geraakt en viel. De bromfietser reed verder na het ongeval. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart. mm