Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) kroonde zich na een indrukwekkende solo tot winnaar van Dwars door Vlaanderen. “Ik voelde me vrij goed. Ik zei aan mijn ploegmaats om tempo proberen te maken voor de klim en toen trok ik door en was ik alleen. Ik had eigenlijk gehoopt dat er nog een paar jongens mee zouden komen, maar dat gebeurde niet.”