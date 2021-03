Beresterke Dylan Van Baarle rijdt na solo van 50 kilometer naar zege in Dwars door Vlaanderen

Dylan Van Baarle heeft Dwars door Vlaanderen met een solo van 50 kilometer naar zijn hand gezet. De Nederlander van Ineos is dankzij de zege in de generale repetitie voor zondag plots een van de outsiders voor de Ronde van Vlaanderen. Topfavoriet Mathieu van der Poel moest de rol voorin lossen op 35 kilometer van de streep en ging in het peloton dan maar werken voor Tim Merlier. Julian Alaphilippe, die andere topfavoriet, reed een onopvallende koers.