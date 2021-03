Britney Spears reageert voor het eerst op documentaire: “Ik huil er steeds nog om”

Britney Spears heeft in een post op Instagram voor het eerst iets gezegd over ‘Framing Britney Spears’, de documentaire over haar carrière die begin februari uitkwam. De zangeres vertelt dat ze niet de hele documentaire heeft gekeken, maar erg verdrietig werd van de kleine stukjes die ze ervan zag.

‘Ik vond de manier waarop ze me lieten zien gênant, ik heb twee weken gehuild en ik huil er af en toe nog steeds om’, aldus Britney. In de post lucht ze ook haar hart over de manier waarop zij wordt behandeld. ‘Ik geef me al mijn hele leven bloot door op te treden voor een publiek. Er is een hoop kracht en vertrouwen in het universum voor nodig om je echt kwetsbaar op te stellen, en ik ben altijd zo bekritiseerd, beledigd en beschaamd door de media. En dat gebeurt vandaag nog steeds.’

De zangeres plaatst bij het bericht een filmpje waarin ze uitzinnig danst op Aerosmiths nummer Crazy. ‘Voor mijn gemoedstoestand moet ik elke avond dansen, om me weer wild en een mens te voelen’, zegt ze daarover. ‘Ik word er blij van om elke dag te dansen. Ik ben niet perfect, perfect is saai. Ik ben hier om meer vriendelijkheid te verspreiden.’

In Framing Britney Spears wordt onder meer kritisch gekeken naar de manier waarop media met de zangeres zijn omgegaan. Zo zijn er fragmenten te zien waarin ze op jonge leeftijd wordt gevraagd naar haar borsten en haar seksleven, en laat de docu de hordes paparazzi zien die haar continu volgden in aanloop naar haar mentale inzinking in 2007.

(lto)