Een klassieker met een twist: zo maak je de Long Island Billie

Geef de moeder van alle cocktails een Billie-upgrade met kaneelcola in plaats van het gewone spul. Maak het in een fancy mixing glass, die ietwat mondaine air is niet misplaatst wanneer je daarna deze alcoholbom binnenwerkt. Succes!

Long Island Billie

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

25 ml witte rum

25 ml vodka

25 ml gin

25 ml tequila

25 ml vers limoensap

1 blikje Coca-Cola cinnamon zero sugar

ijsblokjes

stukjes fruit zoals perzik, limoen, pitaja ...

Doen

Meng in een mixing glass of kruikje alle alcohol en limoensap. Roer kort tot alles net gemengd is. Versier een longdrinkglas met stukjes fruit. Vul het met ijsblokjes. Giet de inhoud van de kruik in het glas. Leng aan met de Coca-Cola cinnamon.

Het juiste glas voor de juiste job

Onmisbaar in de betere thuisbar en mooi om te hebben. Gebruik een mixing glass voor alle cocktails die je zonder shaker maakt. Ideaal ook om meteen twee porties bij elkaar te knallen. Je kan ze vinden in veel verschillende modellen en kwaliteiten. Elke zichzelf respecterende kookwinkel heeft een selectie in huis en online winkels bieden ze in overvloed aan. Prijzen variëren enorm, dus je hebt er eentje voor elk budget.

www.amazon.nl