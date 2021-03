Geetbets zoekt vrijwilligers voor helpdesk vaccinatiecentrum

Geetbets

De gemeente Geetbets is op zoek naar vrijwilligers om het callcenter voor het vaccinatiecentrum in Landen te helpen bemannen.

Je kan vlot, begripvol en oplossingsgericht de telefoon beantwoorden. Je bent gemotiveerd en discreet en je hebt een basis aan computerkennis. De helpdesk is doorlopend elke werkdag actief tussen 9 en 16 uur. Er wordt in twee shifts van 3 uren gewerkt. Je krijgt een opleiding op het terrein en werkt met een vrijwilligerscontract. Belangstellenden kunnen zich vandaag nog melden op vrijwilliger.vclanden@landen.be. Info: tel. 011 69 05 08 of per mail.