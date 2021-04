Met deze keukentips heb je nooit meer een te harde of platte avocado

Het is verleidelijk om even in een avocado te knijpen om de rijpheid te testen, maar dat levert alleen maar bruine plekken op. — © Shutterstock

‘Eetklaar’, zo staat er vaak op de avocado’s in de supermarkt. Maar dat is niet altijd zo ...

1. Het blijft toch altijd een gokje. Is-ie goed rijp of niet? Als het steeltje loskomt, is hij klaar om te eten. Maar dat kun je moeilijk testen in de supermarkt. Je knijpt er ook best niet in, want dan krijg je bruine vlekken.

2. Een hard exemplaar gekocht? Dan leg je hem best in de fruitmand bij banaan of appel, die geven stofjes vrij die de rijping versnellen. Is je avocado perfect rijp, maar eet je hem niet meteen? Dan leg je hem best in de koelkast.

3. Als je een avocado hebt versneden, druppel je er best wat citroen- of limoensap over. Zo vermijd je dat hij bruin wordt. Hem met pit bewaren helpt ook, net als goed afdekken. Bij sausjes als guacamole leg je de folie best op de saus, zodat er geen zuurstof bij kan.