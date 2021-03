België kampeert op de derde stek van het Europese loonkostenpodium. Nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau tonen aan dat ons land in 2020 een gemiddelde loonkost had van 41,1 euro per uur. Enkel in Denemarken (45,8 euro) en Luxemburg (42,1 euro) is dat nog hoger.